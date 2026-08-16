Beijing Huafeng Test & Control Technology a Aktie 52186113 / CNE100003RC9
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16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beijing Huafeng Test Control Technology A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Beijing Huafeng Test Control Technology A präsentiert voraussichtlich am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,837 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 CNY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 427,0 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 26,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Beijing Huafeng Test Control Technology A einen Umsatz von 336,8 Millionen CNY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,06 CNY, gegenüber 2,68 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,97 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,34 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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