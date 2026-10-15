Beijing E-Town Semiconductor Technology a Aktie 146295828 / CNE1000074T5
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Beijing E-Town Semiconductor Technology A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Beijing E-Town Semiconductor Technology A wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,080 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Beijing E-Town Semiconductor Technology A ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Beijing E-Town Semiconductor Technology A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Beijing E-Town Semiconductor Technology A 1,31 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,307 CNY, gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 5,77 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,08 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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