Beijing E-Town Semiconductor Technology a Aktie 146295828 / CNE1000074T5
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Beijing E-Town Semiconductor Technology A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Beijing E-Town Semiconductor Technology A wird voraussichtlich am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Beijing E-Town Semiconductor Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,23 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,333 CNY je Aktie, gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,13 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 5,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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