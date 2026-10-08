Beijer Electronics AB Aktie 1091615 / SE0000671711
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Beijer Electronics AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Beijer Electronics AB lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,26 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 613,5 Millionen SEK – ein Plus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijer Electronics AB 543,6 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,73 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,73 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,57 Milliarden SEK, gegenüber 2,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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