Erste Schätzungen: Beasley Broadcast Group, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt fiel am Mittwoch zurück. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen vorsichtig zu. Nach der moderaten Zinserhöhung und den Fed-Aussagen schafften die US-Börsen noch den Sprung über die Nulllinie und schlossen deutlich fester. In Asien dominierten am Mittwoch die Bullen.