BE Semiconductor Industries Aktie 146007 / US0733201034
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BE Semiconductor Industries wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BE Semiconductor Industries ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 98,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 307,4 Millionen USD gegenüber 155,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,15 Milliarden USD, gegenüber 667,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu BE Semiconductor Industries N.V. (NY reg.)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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