Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Baxter International präsentiert Quartalsergebnisse
Baxter International stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,518 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Baxter International -0,090 USD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,91 Milliarden USD gegenüber 2,84 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,870 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,24 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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