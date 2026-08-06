Bavarian Nordic Aktie 944279 / DK0015998017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bavarian Nordic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bavarian Nordic gibt voraussichtlich am 21.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,50 DKK. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 4,50 DKK ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,60 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Milliarden DKK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,52 DKK im Vergleich zu 17,60 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5,53 Milliarden DKK, gegenüber 6,17 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bavarian Nordic A/S
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Bavarian Nordic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Bavarian Nordic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Bavarian Nordic zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bavarian Nordic A/S
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.