Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Barclays zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Barclays wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,122 GBP. Im Vorjahresquartal waren 0,100 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,63 Milliarden GBP aus – das entspräche einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,17 Milliarden GBP in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,523 GBP je Aktie, gegenüber 0,440 GBP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 31,50 Milliarden GBP fest. Im Vorjahr waren noch 54,61 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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