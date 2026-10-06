BankUnited Aktie 11966441 / US06652K1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BankUnited verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BankUnited veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BankUnited 0,950 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 38,76 Prozent auf 293,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 478,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,89 USD aus. Im Vorjahr waren 3,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu BankUnited Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: BankUnited verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: BankUnited stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: BankUnited legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu BankUnited Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.