Bank Polska Kasa Opieki Aktie 914059 / PLPEKAO00016
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank Polska Kasa Opieki präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bank Polska Kasa Opieki wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 7,66 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,26 PLN je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bank Polska Kasa Opieki in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 25,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,39 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren noch 5,92 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,76 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 26,73 PLN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,08 Milliarden PLN, gegenüber 23,87 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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