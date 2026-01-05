Erste Schätzungen: Bank of the Ozarks Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of the Ozarks Registered präsentiert voraussichtlich am 20.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 37,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 435,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 695,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,19 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,14 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch