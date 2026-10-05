Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Karriere-Killer stehen einer Beförderung im Weg
Aktien von Swisscom und Sunrise im Fokus: Schweizer Telekomanbieter wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab
AXA-Aktie: Chef Buberl erklärt überraschenden WEF-Rücktritt
Inditex-Aktie: Zara löst mit Halloween-Kostüm heftige Kritik aus
Suche...

Bank of the Ozarks Registered Shs Aktie 42805769 / US06417N1037

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of the Ozarks Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of the Ozarks Registered Shs
41.56 EUR 1.12%
Kaufen Verkaufen

Bank of the Ozarks Registered gibt voraussichtlich am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,43 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of the Ozarks Registered 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of the Ozarks Registered nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 434,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 731,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,18 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bank of the Ozarks Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten