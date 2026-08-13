Bank Of Shanghai Registered a Aktie 34090808 / CNE100002FM5
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank Of Shanghai Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bank Of Shanghai Registered A stellt voraussichtlich am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,470 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,490 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 13,99 Milliarden CNY – ein Minus von 44,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Of Shanghai Registered A 25,34 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,67 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,65 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,42 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 102,99 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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