Erste Schätzungen: Bank of Montreal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Montreal stellt voraussichtlich am 03.12.2021 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2021 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,18 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 31,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,41 CAD erwirtschaftet wurden.

Bank of Montreal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,51 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,99 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,79 CAD im Vergleich zu 7,71 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 25,93 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 23,48 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.ch