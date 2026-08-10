Erste Schätzungen: Bank of Montreal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Montreal lädt voraussichtlich am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,73 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,14 CAD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 49,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,12 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank of Montreal für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,73 Milliarden CAD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,51 CAD im Vergleich zu 11,46 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 38,82 Milliarden CAD, gegenüber 77,88 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch