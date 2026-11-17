Bank of Montreal wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,74 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Montreal 2,98 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,94 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 48,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank of Montreal einen Umsatz von 19,21 Milliarden CAD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,86 CAD, gegenüber 11,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 39,27 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 77,88 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net