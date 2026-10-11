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Bank Of Marin Bancorp Aktie 3239506 / US0634251021

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Marin Bancorp
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Bank Of Marin Bancorp äussert sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,573 USD je Aktie gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 35,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD aus. Im Vorjahr waren -2,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 138,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 75,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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