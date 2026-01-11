Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Marin Bancorp veröffentlicht voraussichtlich am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,497 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 15,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank Of Marin Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 33,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,737 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,520 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 113,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 119,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch