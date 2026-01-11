Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Krypto-Wissen: Was steckt eigentlich hinter Token Unlocks?
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Gold, Öl & Co. in KW 2: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...

Bank Of Marin Bancorp Aktie 3239506 / US0634251021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Marin Bancorp
26.07 USD -1.67%
Kaufen Verkaufen

Bank Of Marin Bancorp veröffentlicht voraussichtlich am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,497 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 15,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank Of Marin Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 33,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,737 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,520 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 113,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 119,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch