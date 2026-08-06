Bank of Jiangsu Aktie 33403299 / CNE100002G76
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of Jiangsu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bank of Jiangsu wird voraussichtlich am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,550 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Jiangsu 0,500 CNY je Aktie eingenommen.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 24,77 Milliarden CNY gegenüber 40,38 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 38,65 Prozent.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,96 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,76 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 95,56 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 163,51 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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06.08.26
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