Erste Schätzungen: Bank of Hawaii informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Hawaii wird voraussichtlich am 25.07.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,36 USD. Das entspräche einer Verringerung von 19,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,68 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 174,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 168,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,55 USD je Aktie, gegenüber 6,25 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 707,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 668,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch