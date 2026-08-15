Bank of Communications Aktie 3062212 / CNE1000000S2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of Communications präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank of Communications wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Communications noch 0,270 CNY je Aktie eingenommen.
Bank of Communications soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,60 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 46,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,08 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 277,76 Milliarden CNY, gegenüber 511,03 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bank of Communications Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bank of Communications präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Bank of Communications informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Bank of Communications Co Ltd (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.