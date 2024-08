Erste Schätzungen: Bank of Communications informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Communications veröffentlicht voraussichtlich am 29.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Communications ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of Communications nach der Prognose von 1 Analyst 8,89 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 57,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,76 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 USD im Vergleich zu 4,05 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 35,06 Milliarden USD, gegenüber 78,69 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

