Erste Schätzungen: Bank of Chongqing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Chongqing lässt sich voraussichtlich am 21.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of Chongqing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,470 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 HKD erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,49 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 9,45 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 CNY, gegenüber 1,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 16,70 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,68 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch