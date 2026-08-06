Bank of Chongqing Aktie 22686474 / CNE100001QN2
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of Chongqing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bank of Chongqing lässt sich voraussichtlich am 21.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of Chongqing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,470 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 HKD erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,49 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 9,45 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 CNY, gegenüber 1,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 16,70 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,68 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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06.08.26
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