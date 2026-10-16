Erste Schätzungen: Bank of China informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of China wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,690 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 22,87 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 45,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD, gegenüber 2,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 102,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 167,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch