Bank of China Aktie 4749829 / US06426M1045
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15.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of China gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bank of China wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,737 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 42,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 42,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 101,73 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 167,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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