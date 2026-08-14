Erste Schätzungen: Bank of Beijing (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Beijing (A) lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,208 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 51,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 16,94 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,29 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,932 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,780 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 72,81 Milliarden CNY, gegenüber 137,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch