Bank of Beijing Aktie 3383465 / CNE100000734
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Bank of Beijing (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank of Beijing (A) lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,208 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 51,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 16,94 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,29 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,932 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,780 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 72,81 Milliarden CNY, gegenüber 137,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bank of Beijing (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bank of Beijing (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Bank of Beijing (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bank of Beijing (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.