Erste Schätzungen: Bank of Beijing (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of Beijing (A) stellt voraussichtlich am 21.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,208 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Beijing (A) 0,330 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,94 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 51,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,29 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,888 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,780 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 72,89 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 137,32 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch