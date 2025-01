Erste Schätzungen: Bank of America veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of America äussert sich voraussichtlich am 16.01.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,773 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of America 0,360 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 25,11 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 43,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 44,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD im Vergleich zu 3,10 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 102,01 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 175,00 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch