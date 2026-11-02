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02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) präsentiert Quartalsergebnisse
Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) präsentiert voraussichtlich am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,67 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 ILS in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,74 Milliarden ILS – das wäre ein Abschlag von 53,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,29 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,02 ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,86 ILS vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 24,25 Milliarden ILS, nachdem im Vorjahr 49,59 Milliarden ILS in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bank Leumi LE-Israel B.M. (Reg. Shares)
Analysen zu Bank Leumi LE-Israel B.M. (Reg. Shares)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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