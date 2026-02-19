Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9113 -0.1%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 4’977 2.0%  Bitcoin 51’316 -1.3%  Dollar 0.7726 0.3%  Öl 70.3 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Richemont21048333Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Figma-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz besser als erwartet
eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatzt schlagen Analystenerwartungen
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Kontroverse um Palantir-Aktie: CEO Karp verteidigt ICE-Zusammenarbeit und US-Behördenprojekte
Suche...

Bank Hapoalim B.M Aktie 523784 / IL0006625771

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bank Hapoalim BM (Reg Shares) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank Hapoalim B.M
25.00 USD 8.41%
Kaufen Verkaufen

Bank Hapoalim BM (Reg Shares) stellt voraussichtlich am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,74 ILS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank Hapoalim BM (Reg Shares) 1,17 ILS je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 6,32 Milliarden ILS – das wäre ein Abschlag von 41,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,81 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,40 ILS. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,72 ILS vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 24,22 Milliarden ILS, nachdem im Fiskaljahr zuvor 39,70 Milliarden ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Analysen zu Bank Hapoalim B.M. (Reg. Shares)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien Top/Flop

  • SMI
  • SPI
  • SLI
  • SMIM
  • DAX
  • ESTOXX
  • Dow Jones
  • S&P 500
  • NASDAQ 100
  • Nikkei 225
Holcim 73.00 2.93 %
K V
UBS Group</