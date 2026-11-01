Erste Schätzungen: Bangkok Dusit Medical Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Dusit Medical Services wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,291 THB je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bangkok Dusit Medical Services noch 0,270 THB je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bangkok Dusit Medical Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 30,27 Milliarden THB im Vergleich zu 28,24 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,02 THB je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,00 THB je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 114,70 Milliarden THB, gegenüber 111,51 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net