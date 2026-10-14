Bandwidt a Aktie 38751345 / US05988J1034
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bandwidth A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bandwidth A äussert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,472 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bandwidth A noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 233,2 Millionen USD – ein Plus von 21,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bandwidth A 191,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD, gegenüber -0,430 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 905,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 753,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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