Banco Santander Chile Aktie 1465820 / US05965X1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Banco Santander Chile präsentiert Quartalsergebnisse
Banco Santander Chile stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,652 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 778,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden USD in den Büchern standen.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,26 Milliarden USD, gegenüber 5,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Banco Santander Chile S.A. (Spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Banco Santander Chile präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Banco Santander Chile präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Banco Santander Chile veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Banco Santander Chile legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Banco Santander Chile S.A. (Spons. ADRs)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: US-Anleger uneins -- SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.