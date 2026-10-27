Erste Schätzungen: Banco do Brasil gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Banco do Brasil wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,138 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banco do Brasil ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 54,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,59 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Banco do Brasil für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,04 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,575 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,430 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,26 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 65,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch