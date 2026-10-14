Erste Schätzungen: Banco de Sabadell SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco de Sabadell SA wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,071 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Banco de Sabadell SA -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Banco de Sabadell SA mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,01 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,291 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,320 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,20 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,86 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch