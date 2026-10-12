Erste Schätzungen: Banco Comercial Portugues, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco Comercial Portugues, veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,233 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1065,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Banco Comercial Portugues, in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 24,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD, gegenüber 0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 4,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,39 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch