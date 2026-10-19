Ball Aktie 910957 / US0584981064
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ball verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ball wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ball noch 1,18 USD je Aktie eingenommen.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,37 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ball für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,77 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,02 Milliarden USD, gegenüber 13,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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