Erste Schätzungen: Bakkafrost veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bakkafrost wird voraussichtlich am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 DKK. Im Vorjahresquartal waren 2,04 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,72 Milliarden DKK betragen, verglichen mit 2,64 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,96 DKK, gegenüber 13,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 7,85 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,73 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch