Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bakkafrost mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bakkafrost öffnet voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten schätzen, dass Bakkafrost für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,79 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,650 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,05 Milliarden DKK erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,43 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,92 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,87 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,17 Milliarden DKK, gegenüber 10,73 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bakkafrost
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bakkafrost mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Bakkafrost verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Erste Schätzungen: Bakkafrost präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bakkafrost
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.