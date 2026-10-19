Bajaj Finserv Aktie 121393835 / INE918I01026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bajaj Finserv gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bajaj Finserv wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 16,97 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,35 Prozent erhöht. Damals waren 14,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,00 Prozent auf 433,46 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 380,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 73,81 INR, gegenüber 61,30 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1.465,01 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.434,45 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bajaj Finserv Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bajaj Finserv gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Bajaj Finserv stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Bajaj Finserv gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Bajaj Finserv veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bajaj Finserv Ltd Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.