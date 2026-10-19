Erste Schätzungen: Bajaj Finserv gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bajaj Finserv wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 16,97 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,35 Prozent erhöht. Damals waren 14,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,00 Prozent auf 433,46 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 380,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 73,81 INR, gegenüber 61,30 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1.465,01 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.434,45 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch