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01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Baiducom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Baiducom lässt sich voraussichtlich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Baiducom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,41 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Baiducom ein EPS von -4,630 USD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 30,90 Milliarden CNY für Baiducom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,36 Milliarden USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 36,67 CNY, gegenüber 1,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 35 Analysten durchschnittlich auf 127,47 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,96 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
Analysen zu Baidu.com Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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