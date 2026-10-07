Badger Meter Aktie 910857 / US0565251081
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Badger Meter stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Badger Meter äussert sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Badger Meter ein EPS von 1,19 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 240,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD, gegenüber 4,79 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 909,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 916,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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