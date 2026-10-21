Badger Daylighting Aktie 111523355 / CA0565331026
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Badger Daylighting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Badger Daylighting wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 280,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 326,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,39 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,45 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 988,9 Millionen USD, gegenüber 1,16 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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