Bactiguard Aktie 24580447 / SE0005878741
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Bactiguard öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bactiguard lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK gegenüber -0,210 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 52,0 Millionen SEK – ein Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bactiguard 45,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,250 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 214,2 Millionen SEK, gegenüber 215,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bactiguard Holding AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bactiguard öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: Bactiguard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Bactiguard gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Bactiguard öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Bactiguard mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bactiguard Holding AB
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.