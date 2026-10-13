B3IT Management AB Aktie 32757806 / SE0008347660
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: B3IT Management AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
B3IT Management AB veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass B3IT Management AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,290 SEK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll B3IT Management AB nach der Prognose von 1 Analyst 225,9 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 254,9 Millionen SEK umgesetzt worden.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,20 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,14 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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