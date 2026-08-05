Erste Schätzungen: B2Holding AS präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

B2Holding AS gibt voraussichtlich am 20.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,445 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte B2Holding AS noch 0,560 NOK je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 978,0 Millionen NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei B2Holding AS für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 942,5 Millionen NOK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 NOK im Vergleich zu 1,68 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,55 Milliarden NOK, gegenüber 3,60 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch