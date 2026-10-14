AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AXT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AXT präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,306 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 66,0 Millionen USD – ein Plus von 136,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AXT 28,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,856 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 221,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: AXT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu AXT Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen -- SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich tiefer. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.