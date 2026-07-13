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Axis Capital Holdings Aktie 1627649 / BMG0692U1099

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Axis Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Axis Capital Holdings
91.28 CHF 0.37%
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Axis Capital wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,25 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Axis Capital 2,75 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,71 Prozent auf 1,74 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,08 USD, gegenüber 12,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 6,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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