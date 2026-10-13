Axis Capital Holdings Aktie 1627649 / BMG0692U1099
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Axis Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Axis Capital wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,85 USD. Das entspräche einer Verringerung von 24,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,79 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,10 Prozent auf 1,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Axis Capital noch 1,67 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 7,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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